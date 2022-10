Le prix Nobel d'économie est attribué aux Américains Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philip Dybvig pour leurs travaux sur les banques et les crises financières

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi 10 octobre à Ben Bernanke, l'ancien président de la banque centrale américaine (Fed), et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les crises financières et les banques. Le trio "a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières", a annoncé le jury. Ils ont notamment "montré pourquoi éviter l'effondrement des banques est vital".

Pourquoi les banques existent

Agé de 68 ans, Ben Bernanke était le patron de la Banque centrale américaine (Fed) entre 2006 et 2014. Son mandat a d'ailleurs été marqué par la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers. Il a notamment montré comment les retraits massifs étaient un facteur décisif dans la prolongation et l'aggravation des crises. Douglas Diamond et Philip Dybvig ont quant à eux développé des modèles théoriques montrant pourquoi les banques existent et pourquoi leur rôle dans la société les rend vulnérables à la rumeur sur leur effondrement imminent.