Prise d'otage en cours dans un magasin d'Amsterdam : plusieurs personnes ont pu être libérées

Une prise d'otage était en cours mardi soir à Amsterdam dans une boutique Apple Store dans laquelle un homme armé est entré mardi soir sur une des principales places de la ville, a affirmé la police, ajoutant que plusieurs personnes avaient pu être libérées. "Depuis le début de la prise d'otage dans l'Apple Store de Leidseplein, plusieurs personnes ont pu quitter le magasin", a indiqué sur Twitter la police, sans préciser le nombre de personnes.



Sinds het begin van de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein hebben meerdere mensen het pand kunnen verlaten. Over de situatie in en rond het pand op dit moment willen we vooralsnog geen informatie delen.