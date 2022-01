DIRECT. Kazakhstan : des "dizaines" de manifestants tués par la police

#ETATS_UNIS Un an après l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, une enquête parlementaire tente d'établir la responsabilité de l'ancien président et de ses proches dans l'attaque qui a fait cinq morts. De premiers éléments montrent que le républicain a encouragé l'attaque et a tardé à intervenir pour y mettre un terme. Nos journalistes Elises Lambert et Marie-Violette Bernard font le point sur ces révélations. (BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)