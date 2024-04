Vrai ou faux Le porte-avions Charles de Gaulle a-il été livré à l’Otan par la France ?

Le mythique porte-avions Charles de Gaulle a débuté lundi 22 avril une mission de deux semaines sous le commandement de l’Otan en Méditerranée. Certains dénoncent une perte de souveraineté française. L’équipe de Vrai ou Faux s’est penchée sur la question.

De nombreux internautes assurent sur les réseaux sociaux que la France aurait livré à l’Otan le porte-avions Charles de Gaulle. C’est faux : il s’agit d’une mission opérationnelle temporaire et réversible. Pendant environ deux semaines, le porte-avions Charles de Gaulle va être placé sous contrôle opérationnel de l’Otan, alliance entre des pays européens et nord-américains. Il va obéir aux ordres tactiques d’un amiral américain. Mais à bord, les marins et officiers français seront toujours présents et l’armée française pourra reprendre le contrôle de ce porte-avions à tout moment. "Mais cela reste la première fois que la France n’aura pas le contrôle exclusif du Charles de Gaulle depuis sa construction", explique la journaliste Lisa Beaujour.

Assurer une meilleure coopération

Dans un communiqué, l’armée française explique vouloir "construire une confiance mutuelle à partir d’un savoir-faire commun". En clair, l’idée est de mieux connaitre les autres forces armées de l'Otan pour mieux coopérer. La France entretient ses liens avec les Américains au sein de l’Otan dans un contexte de tensions avec la Russie à cause de la guerre en Ukraine. "La France n’est pas le seul pays à mettre sous contrôle opérationnel de l'Otan un navire de type porte-avions. Les Britanniques l’ont fait l’année dernière avec leur porte-aéronef Queen Elizabeth", conclut Lisa Beaujour.

