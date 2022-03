Environnement : à Oslo, les voitures ne sont plus les bienvenues

C’est une métamorphose qui s’observe dans tout le centre-ville d’Oslo, 635 000 habitants. Dans les rues de la capitale norvégienne, on trouve des centaines de piétons, des vélos, des trottinettes électriques ou des tramways. Mais presque aucune voiture n'est en circulation. Effacer les voitures de la ville : un pari politique audacieux, lancé il y a six ans par la nouvelle coalition rouge-verte à la mairie d’Oslo. 20% du territoire de la ville est devenu piéton. Officiellement les voitures n’ont pas été interdites, mais les restrictions les plus dissuasives se sont accumulées dans le centre-ville. Vitesse réduite, sens interdits et places de stationnement supprimées, sauf pour les handicapés.

Réduire les émissions de CO2

L'initiative ne plaît pas à tout le monde : "Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture et qui ne peuvent pas faire autrement". Certaines mesures frappent aussi les automobilistes au portefeuille. Ces derniers mois, Oslo n’a pas hésité à augmenter les tarifs de son péage urbain, avec une soixantaine de portiques disséminés dans la ville. Les sommes collectées sont réinvesties à plus de 90 % dans les alternatives à la voiture. "En chassant les voitures de la ville, Oslo espère réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre", indique Yohann Relat, envoyé spécial à Oslo pour France Télévisions.