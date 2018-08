Mexique : les miraculés du crash aérien

Sur la carcasse encore fumante, on voit les pompiers qui tentent d'éteindre l'incendie. Les passagers, eux, sont évacués par les toboggans de secours. La panique est alors complète. Propriété de la compagnie Aeroméxico, l'appareil s'est écrasé au décollage près de Durango, dans le nord du Mexique.

25 blessés graves

À bord, personne n'a rien vu venir : "Il y a eu une forte explosion qui a frappé l'avion, témoigne un passager. On ne sait pas si c'était un éclair ou un problème mécanique ; on a juste décollé, puis l'avion est tombé". Hier, l'avion transportait 99 passagers et quatre membres d'équipage. Par miracle, personne n'a été tué. Les blessés, en revanche, se comptent par dizaines. 25 d'entre eux souffrent de blessures sérieuses selon Sergio Gonzalez, médecin dépêché sur place. Parmi les plus gravement touchés figure une petite fille ainsi que le pilote de l'appareil. Selon les premiers témoignages, la météo pourrait être en cause : des orages de grêle ont frappé la région. Les autorités mexicaines ont promis de lancer une enquête pour éclaircir les circonstances de l'accident.

Le JT

Les autres sujets du JT