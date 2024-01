Séismes au Japon : un nouveau bilan fait état de 168 morts et plus de 300 disparus

Le nombre estimé de disparus, après le puissant séisme qui a ébranlé le centre du Japon le 1er janvier, a triplé selon un nouveau bilan des autorités locales établi lundi 8 janvier, pour atteindre 323 personnes. Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a également fait 168 morts et 565 blessés.

La majorité des disparitions ont été signalées dans la ville de Wajima, sur la péninsule de Noto, l'une des plus durement frappées par la catastrophe. Elle a notamment été le théâtre de graves incendies.

La secousse, suivie de centaines de répliques, a provoqué dans toute la région des milliers de glissements de terrain et l'effondrement de bâtiments et de routes. Elle a aussi déclenché un tsunami, avec des vagues de plus d'un mètre de hauteur sur la côte de la péninsule de Noto, une étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long.

De nouveaux glissements de terrain attendus

Les milliers de secouristes venus de tout le Japon, qui continuent à explorer les décombres à la recherche de corps, doivent composer lundi avec la neige qui s'est abattue sur la péninsule et des températures ne dépassant pas 4°C. De nouveaux glissements de terrain dus aux précipitations sont à craindre, et le verglas devrait encore compliquer la circulation sur les voies endommagées par le séisme, ont prévenu les autorités.

Les services de secours poursuivent également leurs efforts pour atteindre plus de 2 000 personnes, parfois en situation critique, isolées en raison des routes endommagées par le séisme, et leur acheminer vivres et équipements.

La situation sanitaire est également critique dans les refuges gouvernementaux, où sont 29 000 personnes sont accueillies. "Les centres d'évacuation sont bondés et les maladies infectieuses comme le norovirus et le Covid font leur apparition", a mis en garde le maire de Wajima. Environ 18 000 habitations étaient par ailleurs toujours privées d'électricité, et 66 000 foyers n'avaient pas accès à l'eau courante dimanche.