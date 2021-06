Japon : un ours sème la terreur en ville et fait quatre blessés

Même les barbelés ne l'ont pas arrêté dans sa course. Un ours brun a semé le chaos dans la ville de Sapporo, au Japon, ce vendredi 18 juin. Il a attaqué une rue résidentielle, sous l'œil incrédule des automobilistes. Le périple a été suivi en direct par les chaînes de télévision. L'animal laisse derrière lui quatre blessés et une dizaine d'habitants apeurés. "Il m'a fait deux griffures sur le dos", raconte cet homme qui s'est fait attaquer alors qu'il était sorti jeter ses poubelles.



Des attaques de plus en plus fréquentes au japon

L'ours s'était sans doute aventuré en ville pour chercher à manger, parce que son habitat se dégrade. Dangereux et trop difficile à maîtriser, il a été abattu par des chasseurs appelés en renfort. Les attaques d'ours contre des humains sont de plus en plus fréquentes au Japon. 157 blessées et un mort ont été recensés en 2019 sur le territoire nippon.