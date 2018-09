Japon : plusieurs maisons englouties par un glissement de terrain après un puissant tremblement de terre

Un puissant tremblement de terre sur l’île de Hokkaido, au nord du Japon, a provoqué un glissement de terrain qui a englouti plusieurs maisons, jeudi 6 septembre. Ce glissement de terrain dans la ville rurale d’Atsumi est visible dans des images aériennes de la chaîne publique NHK.

Breaking: A landslide has occurred in Atsuma, Japan following magnitude 6.6 earthquake. Multiple homes have been destroyed. pic.twitter.com/xXNBDjPeE6

Une dizaine de personnes ont été transportées à l’hôpital. Aucun décès n'est, pour l'instant, à déplorer. La zone est touchée par des pannes de courant généralisées et les routes sont bloquées, précise la NHK.

In the town of Atsuma, a large number of houses at the foot of a long ridge were crushed by massive landslides and road were buckled and broken. NHK WORLD-JAPAN is LIVE streaming the Hokkaido earthquake updates. https://t.co/QbGNxwoMjt pic.twitter.com/y8Pz6hs4Yb