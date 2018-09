Japon : de très nombreux dégâts après le passage du typhon Jebi

Scènes de chaos au Japon après le passage du typhon Jebi. Des cascades d'eau surgissent des murs de l'aéroport de Kansai (Japon). L'eau a littéralement envahi le tarmac, prenant en otage 3 000 passagers et des centaines d'employés dans des terminaux privés d'électricité et d'air conditionné. L'aéroport, situé sur une île artificielle dans la baie d'Osaka, restera fermé mercredi 5 septembre. Un peu plus loin, un cargo a fini sa course dans le pont menant à l'aéroport.

Le plus violent depuis 25 ans

Des vents à plus de 220km/h ont traversé l'archipel du Sud-Ouest au Nord, emportant tout sur leur passage, même des poids lourds. 2,3 millions de foyers et bâtiments ont été privés d'électricité. L'ordre d’évacuer a également été donné à plus d'un million de personnes. Pour l'heure, le bilan fait état d'au moins 10 morts et plus de 340 blessés. Jebi est le typhon le plus violent au Japon depuis 25 ans.

Le JT

Les autres sujets du JT