Italie : réouverture des terrasses et reprise partielle de la vie culturelle

Vaccinés ou non, les Italiens redécouvrent le plaisir des terrasses. Les bars et restaurants ont rouvert partiellement lundi 26 avril, après plus d'un mois de fermeture.

À Rome (Italie) la "dolce vita" a repris ses droits. Comme dans 19 des 20 régions du pays, il règne un semblant de normalité. Depuis lundi 26 avril, les bars et restaurants ont rouvert, mais seulement en terrasse. "Nous n'avons que quelques tables dehors, malheureusement on n'a toujours pas le droit de servir à l'intérieur", explique un restaurateur. À l'heure du déjeuner, les Romains ont profité d'un premier repas au soleil après six semaines de fermeture. "Je me suis libéré exprès, j'ai plein de musées à voir, de restaurants à faire, des bars. J'attends les fêtes et les boîtes de nuit, je ne vais pas chômer", témoigne un habitant.



Musées, cinémas et musées rouvrent avec une jauge

La vie culturelle redémarre doucement. Les cinémas, salles de concert et musées rouvrent à 50% de leurs capacités. "C'est à la fois très beau parce qu'on est seuls et qu'on peut prendre des photos sans avoir à demander aux gens de se pousser et c'est moche parce que ce musée mérite tellement plus de monde", explique un visiteur. Le déconfinement se fait de manière progressive, le couvre-feu reste en vigueur à 22 heures.