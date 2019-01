Italie : Matteo Salvini prêt à venir à Paris et à rencontrer Emmanuel Macron pour obtenir l'extradition d'activistes réfugiés en France

Il se dit prêt à venir à Paris. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a déclaré sur Twitter, samedi 19 janvier, être disposé à rencontrer le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, afin d'évoquer l'extradition des activistes d'extrême gauche des "années de plomb" qui se sont installés en France pour échapper à la justice. "Je suis prêt à aller à Paris pour rencontrer Macron, si cela peut être utile pour ramener ces assassins en Italie", affirme Matteo Salvini, qui est également vice-président du Conseil et chef de file de la Ligue (extrême droite).

Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini.

