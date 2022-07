Italie : les concessions de plages privées amenées à disparaître ?

À droite, la plage publique. À gauche, facilement reconnaissable avec ses transats colorés, la plage privée. Il n’est pas encore 10 heures que déjà le personnel s’affaire. Bientôt, les 140 places trouveront preneur. À Menton (Alpes-Maritimes), les plages privées sont minoritaires, mais ont leur public. À quelques kilomètres de là, se trouve l’Italie et ses 700 km de côte. Dans la péninsule, la moitié des plages sont privées, comme à Vintimille

La plage privée italienne, symbole fort de l’Italie

Un père de famille italien apprécie le confort de l’endroit, il a ses habitudes ici. "Avec les enfants c’est plus pratique, et puis il y a le service. C’est vrai qu’on se sent plus tranquille", dit-il. Dian Luca possède cette plage depuis 28 ans. Tous les six ans, sa concession est renouvelée presque automatiquement. Pour lui, la plage privée italienne est un symbole fort de l’Italie, puisque certains plages datent de 1800. Mais les concessions de plages privées, renouvelées quasiment à vie, pourraient disparaître. Bruxelles entend en effet mettre de l’ordre au niveau européen, à compter de janvier 2024.