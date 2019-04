Italie : la difficile reconstruction de L'Aquila, dix ans après le séisme meurtrier

Dix ans après le drame, Giustino Parisse revient sur ce qu'il reste de sa maison. Ses enfants et son père ont perdu la vie dans un séisme, le 6 avril 2009. Le gouvernement italien a pu reloger des milliers de sinistrés dans des maisonnettes préfabriquées. Pour ces habitants, vivant dans ces logements d'urgence, la situation a assez duré.

Une ville déserte

Le centre-ville de L'Aquila est un immense chantier à ciel ouvert. 300 palais et sites culturels doivent être rénovés, et la bureaucratie italienne n'arrange rien. Dix ans après le séisme, des dizaines d'églises sont toujours en ruine. L’État français a financé la moitié de la reconstruction de Sainte-Marie-du-Suffrage dont la coupole s'est désagrégée sur des images enregistrées en direct. Les places sont désertes et les lieux de vie fermés. Il faudra entre cinq et dix années supplémentaires pour que L'Aquila renaisse de ses cendres.

