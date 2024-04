Italie : des grands-mères superstars sur les réseaux sociaux

En Italie, de plus en plus de comptes proposant des vidéos des recettes de cuisine réalisées par des grand-mères connaissent un énorme mondial. Un business qui peut se révéler extrêmement lucratif.

Dans un petit village de Toscane se cache une star mondiale, suivie par des millions d'internautes. Mieux qu'une influenceuse, une grand-mère de 89 ans, cuisinière. Depuis sa maison, Nonna Natalina, prépare des recettes de pâtes, filmées par son petit-fils, Luca, 20 ans, qui les diffuses sur les réseaux sociaux. "Tout est parti de cette recette de tagliatelles. Au début je faisais la cuisine, puis il s'est mis à me filmer", explique-t-elle. Mais leur plus grand succès est une vidéo de raviolis découpés à l'ancienne avec une assiette qui a fait 64 millions de vues. De quoi être approchés par les grandes marques de pâtes. Des propositions qu'ils ont toujours refusées, car ce serait trop fatiguant pour Natalina, qui ne fait pas ça pour l'argent. Les quelques centaines d'euros que ces contenus lui rapportent servent à financer les études de Luca.

Une professionnalisation du secteur

Si Nonna Natalina est l'une des plus célèbres, elle est loin d'être la seule. Sur TikTok et Instagram, des centaines de profils de grand-mères proposent des recettes made in Italie avec des milliers d'abonnés. Certains en ont même fait un business, comme Chiara Nicolanti. Lumières sophistiquées et caméras pour ne rater aucune étape de la recette. Chez elle, les grand-mères donnent aussi de véritables cours de cuisine en ligne. L'entreprise de Chiara affiche désormais un chiffre d'affaires de 500 000 euros par an, qu’elle assure réinvestir dans son petit village près de Rome.