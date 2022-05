VIDEO. Hongrie : comment la politique nataliste du gouvernement de Viktor Orbán encourage le pays à faire des bébés à tout prix

L’Etat hongrois ne ménage pas ses efforts pour inciter les familles à devenir nombreuses. Et celles qui ont décidé de s’agrandir bénéficient de nombreuses aides et avantages fiscaux dans ce pays de l'Union europénne "Family Friendly"... Extrait du magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 8 mai 2022 à 10h10 sur France 3.

Des parcs remplis de familles où s’entrecroisent des poussettes par dizaines. Des scènes de vie quotidienne qui font aujourd’hui la fierté de la Hongrie, un pays dont la priorité nationale est de faire des enfants à tout prix. Dans le village de Nagyréde, à l’est de la capitale Budapest, vit une famille comme le gouvernement hongrois aimerait en voir plus souvent : une famille nombreuse… et même très nombreuse.

La maman Katalin Torda est heureuse de présenter au magazine "Nous, les Européens" (replay) ses cinq enfants dont le plus âgé a douze ans et le petit dernier tout juste un an : "C’est comme à la crèche." Une fratrie de garçons qui prend pas mal de place. Pour ne plus vivre à l’étroit, la famille a donc lancé de grands travaux : "Ici, on a fait les plâtres, la peinture, le parquet et même l’isolation", explique le papa Krisztian.

Une exonération d'impôt à vie avec plus de trois enfants

Le couple a reçu 16 500 euros pour payer une partie de ces aménagements. Une allocation que l’Etat hongrois réserve uniquement aux familles : "Tout ce qu’on a aujourd’hui, c’est vraiment grâce aux aides. Pour tout construire ici, on a mis environ trois ou quatre ans. Sans cet argent, on en aurait mis peut-être dix-sept !" affirme le père de famille.

La générosité du gouvernement ne se limite pas aux travaux de la maison comme en témoigne la toute nouvelle voiture du foyer. Un modèle spacieux avec sept places. C’est la condition pour profiter d’une nouvelle subvention : "On a reçu une super aide de 7 000 euros. Il fallait juste que le modèle coûte plus de 14 000 euros. Je pense qu’on a fait une bonne affaire !" Et parce qu’elle a donné naissance à plus de trois enfants, Katalin est aussi exonérée d’impôt à vie.

