Stocks de gaz : la France dépasse les 90% de remplissage pour l'hiver... mais craint quand même d'avoir froid

Va-t-on grelotter cet hiver ? La France a rempli à 90,06% ses stocks de gaz pour la période hivernale, selon la plateforme européenne AGSI, jeudi 25 août. L'objectif du gouvernement est de parvenir à remplir les capacités de stockage du pays en gaz naturel à 100% d'ici novembre, alors que le robinet des exportations russes vers les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine se tarit progressivement.

Le géant russe Gazprom a, depuis le début de la guerre en Ukraine, stoppé les livraisons de gaz à plusieurs pays européens et a drastiquement baissé en juin ses livraisons à l'Europe via le gazoduc Nord Stream. Les stockages stratégiques de l'Allemagne sont remplis à 81,07% selon le site AGSI. Outre la France, seuls quatre pays européens sur 27 sont à plus de 90% : le Portugal (100%), la Pologne (99,56%), la Suède (90,8%) et le Danemark (93,76%).

La Lettonie et la Bulgarie moins bien lotis

Tous les pays ont rempli leurs cuves à plus de 50%, les moins bien lotis étant la Lettonie (55%) et la Bulgarie (59%). La France, qui se dit dans une situation plus "favorable" que ses voisins, compte sur des stocks de gaz remplis au maximum et sur un nouveau terminal méthanier dès l'an prochain pour recevoir des importations de gaz liquiéfié d'autres pays que la Russie.

La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, avait indiqué durant l'été que l'objectif du gouvernement était de remplir les stocks à 100% "avant le premier novembre", alors que les opérateurs ont d'habitude pour obligation de remplir ces réserves à 85% à cette date.

Même si les réserves de gaz sont remplies à 100%, il faudra aussi réduire sa consommation pour pouvoir passer l'hiver, aussi bien de gaz que d'électricité. Mercredi, l'Allemagne a promulgué une série de mesures : chauffage plafonné dans les administrations et bâtiments publics, la nuit interdiction de l'éclairage de bâtiments et publicités lumineuses éteintes ou encore chauffage des piscines privées prohibé si relié au réseau public.