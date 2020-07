Présidentielle en Pologne : le conservateur Duda donné légèrement en tête face au libéral Trzaskowski, selon un sondage

Andrzej Duda recueille 51% des voix devant Rafal Trzaskowski (49%), selon le troisième et dernier sondage de l'institut Ipsos, dont la marge d'erreur estimée est d'un point.

Un scrutin serré. Selon un sondage à la sortie des urnes affiné cette nuit, le président conservateur polonais Andrzej Duda devance légèrement le maire libéral pro-européen de Varsovie Rafal Trzaskowski au second tour de l'élection présidentielle dimanche 12 juillet. Andrzej Duda recueille 51% des voix devant Rafal Trzaskowski (49%), selon le troisième et dernier sondage de l'institut Ipsos, dont la marge d'erreur estimée est d'un point de pourcentage.



Le président Duda est soutenu par le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS, au pouvoir), alors que le maire de Varsovie représente le principal parti d'opposition centriste Plateforme civique (PO), qui promet notamment de rétablir les liens avec Bruxelles, tendus depuis l'arrivée du PiS au pouvoir en 2015. "Je suis satisfait de ma victoire, même si c'est un sondage de sortie pour l'instant", a déclaré Andrzej Duda entouré de sa femme et de sa fille, devant ses soutiens. Rafal Trzaskowski a souligné que "le résultat n'a probablement jamais été aussi proche dans l'histoire de la Pologne".

L'issue du second tour est décisive pour l'avenir du gouvernement PiS. Andrzej Duda a fait campagne en attaquant notamment les droits des personnes LGBT+ et en rejetant l'idée d'indemnisations des biens juifs volés par les nazis. Rafal Trzaskowski, quant à lui, est favorable aux partenariats civils y compris entre personnes du même sexe. Sa décision de signer une déclaration de soutien aux LGBT+ a incité nombre de régions de l'est rural et le plus conservateur du pays à se proclamer "zones libres de LGBT".