Une nouvelle caravane de migrants venue du Salvador

Ils ont quitté la capitale du Salvador avant l'aube.

Des centaines de migrants, dont des femmes et des enfants, partent eux-aussi à la conquête de leur rêve américain.

Mais la route est encore longue. Il leur faudra traverser le Guatemala et le Mexique.

Luis Munoz, migrant salvadorien

"Nous savons à quoi nous avons à faire ; peut-être que nous réussirons ou alors nous reviendrons peut-être à la maison.

Quoi qu'il en soit, ça vaut le coup d'essayer".

Un départ inspiré par des milliers de Honduriens actuellement bloquée à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

Les migrants de cette nouvelle caravane, disent-aussi, fuir le chômage, la misère et la violence dans leur pays.

Marta Pereira, migrante salvadorienne

"La marche a été longue mais je me bas pour un avenir meilleur parce que ce n'est pas possible dans notre pays.

On ne peut pas étudier, l'économie se porte mal, il y a de la violence et il n'y a plus de travail".

Il leur sera difficile d'atteindre leur but.

Donald Trump a déployé 5 000 soldats de l'armée pour bloquer la traversée des migrants à la frontière américaine.