Un navire de Médecins sans frontières sauve 440 migrants en Méditerranée

Les 440 personnes, "dont 8 femmes et 30 enfants", ont été prises en charge par l'équipe du Geo Barents.

Le Geo Barents, un navire humanitaire de Médecins sans frontières (MSF), a secouru mardi 4 avril 440 migrants en détresse à bord d'une embarcation dans les eaux internationales au large de Malte, a annoncé l'ONG. "Après plus de 11 heures d'opération, le sauvetage est maintenant terminé et un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants, sont maintenant en sécurité à bord du Geo Barents et sont pris en charge par l'équipe", a rapporté mercredi MSF Sea sur Twitter, en publiant des photos du sauvetage.

Pendant qu'il cherchait à se mettre à l'abri en Méditerranée pendant une tempête, le Geo Barents a reçu une alerte de détresse et a changé de cap pour porter assistance, a fait savoir l'ONG. "Malheureusement, les conditions météorologiques n'ont pas permis à notre équipe de procéder directement au sauvetage, ce qui aurait pu mettre en danger la vie des personnes et celle de l'équipe de MSF", a-t-elle précisé. "Ce matin, à 4 heures, après plus de 10 heures de navigation dans une mer déchaînée, notre équipe a finalement atteint le bateau en détresse", a-t-elle ajouté.