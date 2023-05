Reportage Crise franco-italienne sur l'immigration : pour des associations, l'explosion migratoire à Vintimille dénoncée par des responsables politiques n'a "aucune espèce de réalité"

Les tensions diplomatiques se sont dégradées entre l'Italie et la France depuis les critiques de Gérald Darmanin sur la politique migratoire du gouvernement italien. Reportage dans le quartier de la gare de Vintimille, côté italien, où des migrants tentent de passer en France.

La ville cristallise les tensions entre Paris et Rome. Située à la frontière entre les deux pays, Vintimille est un point de passage pour les migrants cherchant à rallier la France. Ces tentatives sont réalisées bien souvent en train. Sur le parvis de la gare de la ville italienne, au milieu des voyageurs et des touristes pressés, les migrants sont nombreux à vivre dans le dénuement et à attendre avant de passer à l'action. "C'est compliqué ! J'ai essayé quatre fois, ça n'a pas marché, raconte Philippe, un jeune Camerounais de 22 ans. Quand tu as franchi le sol français, les policiers sont déjà là !"

"Ma quatrième tentative, c'était hier. On m'a chopé et j'ai pleuré, c'est trop dur." Philippe, 22 ans, Camerounais à franceinfo

Les tensions diplomatiques se sont dégradées depuis que Gérald Darmanin a déclenché une polémique jeudi 4 avril. Le ministre de l'Intérieur a accusé la Première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni d'être "incapable de régler les problèmes migratoires" de son pays.

Philippe, qui rêve de rejoindre son cousin à Toulouse, va bientôt retenter sa chance, mais pas tout de suite : "C'est mort, je ne tente même pas…" Le jeune homme et ses compagnons de route sont au courant que des renforts sont arrivés du côté français de la frontière : deux escadrons de la gendarmerie mobile et deux compagnies de CRS sont déployés à Menton depuis le mercredi 3 mai. La préfecture des Alpes-Maritimes a même autorisé, par arrêté, l'utilisation d'un drone pour surveiller la zone frontalière.

Des migrants de plus en plus nombreux ?

Une arrivée de renfort qui se justifie par l'augmentation du flux migratoire. D'après les autorités françaises, 9 737 migrants ont été interpellés dans la zone frontalière depuis le début de l'année 2023, en hausse de 33%. La pression à la frontière serait donc de plus en plus forte ? "Pas si sûr", répond maître Mireille Damiano, avocate niçoise, qui défend notamment les droits des jeunes mineurs isolés. Selon elle, ces chiffres ne prouvent rien. "Les contrôles se font systématiquement dans tous les wagons de train sur la ligne Italie-France, où on cherche désespérément qui est dedans et qui essaie de passer. Et il va passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et il est comptabilisé comme ça."

"Les chiffres qui nous sont lancés à la figure sont des chiffres qui n'ont, au demeurant, aucune espèce de réalité." Mireille Damiano, avocate niçoise à franceinfo

D'ailleurs, les associations ne constatent pas sur le terrain d'arrivées massives. Par exemple, la demande en aide humanitaire est stable côté français, explique Loïc Le Dal, président d'Emmaüs dans la vallée de la Roya : "Nous le voyons notamment sur les distributions alimentaires. L'été, effectivement, on a 300 personnes à nourrir sur Vintimille et là, on est dans une moyenne de 100-150 repas distribués. Ce qui n'est pas non plus énorme par rapport à ce qu'on peut voir."

Même constat côté italien avec les équipes de Médecins sans frontières. "Par rapport à Vintimille, on ne trouve pas cette augmentation de personnes, explique Cecilia Moni, qui travaille dans un camion médicalisé itinérant. C'est un flux qui peut augmenter de temps en temps ou qui peut diminuer, mais plus ou moins constant. Ces trois derniers mois, nous avons fait plus de 200 visites médicales." Un chiffre stable, là encore, loin de l'explosion migratoire dénoncée par certains responsables politiques.