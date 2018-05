Paris : un camp de migrants évacué

"Les policiers sont présents un peu partout et examinent les tentes, regroupent les migrants et commencent à les faire monter dans les cars", explique Sophie Lanson, qui se trouve à l'endroit où le plus grand camp de migrants de la capitale est en train d'être évacué par les forces de l'ordre, mercredi 30 mai. Plus de 1 500 personnes sont présentes sur ce site, occupé depuis de nombreux mois dans des conditions d'hygiène particulièrement difficiles.

Les cas des migrants examinés

"Ces 1 500 personnes devraient être acheminées par bus dans des gymnases réquisitionnés en Île-de-France ou dans des centres d'hébergement d'urgence à Paris. Certains d'entre eux pourraient refuser de monter dans ces bus", précise la journaliste. Les migrants seront ensuite réorientés dans des structures spécialisées en fonction de leur situation, en France ou dans un autre pays européen.