Migrants : un mort et deux disparus dans une tentative de traversée de la Manche

Nouveau drame dans la Manche. Plus d'un mois après une tentative de traversée qui a causé la mort de cinq personnes, un migrant est mort et deux autres sont portés disparus au large de Calais, a assuré la préfecture maritime, mercredi 28 février. En milieu de journée, les 56 passagers de l'embarcation sur laquelle ces trois migrants avaient pris place ont demandé à être secourus, a relaté la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) dans un communiqué.

Les migrants ont alors informé l'équipage que ces "trois personnes seraient tombées à la mer, plus tôt dans la journée, lors de la tentative de traversée", assure le communiqué. Des opérations de recherche menées par un hélicoptère et un patrouilleur ont permis de relocaliser "trois personnes à la dérive, dont l'une déjà submergée". Les secours en mer ont récupéré "une première personne, inconsciente", qui n'a pas pu être "réanimée à bord" et a été "déclarée décédée à quai".

Recherches abandonnées

Pendant les recherches, les conditions météorologiques se sont dégradées et ont rendu "les investigations difficiles", a expliqué la Prémar. Les deux autres personnes signalées "n'ont pas pu être relocalisées et récupérées par les moyens aéronautiques et maritimes présents". Le secteur de la disparition ayant été "intégralement investigué", le préfet maritime a décidé "d'interrompre les recherches".

Les naufragés ont été pris en charge en fin d'après-midi par les services de secours au port de Calais et une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer. Au total, 179 personnes ont été secourues au large mercredi par des moyens français lors de plusieurs opérations distinctes, selon la préfecture maritime.

Il s'agit du deuxième drame meurtrier de 2024 au large des côtes françaises. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, cinq migrants, dont un adolescent syrien de 14 ans, sont morts à Wimereux (Pas-de-Calais) alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation déjà en mer dans une eau autour de 9°C, pour gagner l'Angleterre. Douze migrants ont perdu la vie en 2023 en tentant de traverser la Manche, selon la Prémar. Cette même année, 29 437 personnes ont rejoint illégalement les côtes anglaises, contre 45 774 en 2022, année record, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur britannique.