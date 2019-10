Désintox. Non, les migrants ne perçoivent pas plus d\'allocations qu\'un retraité français.

La fédération RN de l’Ariège a partagé les articles en question en mai, et un conseiller régional du même parti en fait de même au mois de juillet. Le problème est que le contenu du papier est faux.

D’abord, le montant que toucherait les « migrants » : 513 euros grâce à l’ATA, l’allocation temporaire d’attente. Cette aide, destinée notamment aux apatrides et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire n’est pas de 513 euros. Ce montant correspond en fait au seuil de revenu qui, s’il est dépassé, prive la personne de l’ATA. Cette allocation s’établit plutôt à 348 euros par mois.

Ensuite, pour ce qui est des « nombreux retraités » vivant avec 400 euros par mois, les sites d’extrême droite s’appuient sur un cas particulier, celui d’Adrien T., retraité travaillant pour compléter ses revenus, exhumé par le quotidien L’Humanité en 2011. Auprès de Désintox, sa fille s’agace des récupérations politiques de la situation de son père, aujourd’hui décédé. Entre sa retraite au régime général, ses complémentaires et son travail, il touchait trop de revenu pour prétendre à l’Aspa, l’allocation de solidarités aux personnes âgées permettant d’atteindre plus de 800 euros de revenus. En théorie, les personnes âgées les plus modestes peuvent recevoir plus de 400 euros de revenus mais certaines ignorent l’existence du mécanisme de l’Aspa ou refusent de le demander.

Entre une présentation erronée de la situation des « migrants », et la manipulation du cas d’un retraité, les sites d’extrême droite cochent toutes les cases de l’intox.

