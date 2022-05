BRUT

Depuis le début du conflit Ukraine - Russie, le prix de l’huile de tournesol a explosé. Brut a rencontré Souheyla, restauratrice qui a une baraque à frites et victime de la pénurie.

“On est passé de 30 euros à 108 euros les 25 litres”

Sans huile, la restauratrice Souheyla ne peut pas travailler. Actuellement, sa baraque à frites continue de fonctionner avec seulement une friteuse sur deux.

L’Ukraine est le plus gros exportateur d’huile de tournesol au monde. Depuis le début du conflit, la France connaît une pénurie qui frappe en particulier les restaurateurs.

“C’est la guerre pour récupérer de l'huile”

“Hier, on a réussi à choper 2 bidons de 25 litres. Ça me permet de bosser pour ce mois-ci. Normalement, un bidon, il me sert pour un week-end” explique la jeune femme.

Entre flambée des prix et rayons vides, il devient de plus en plus compliqué de se fournir en huile.

“Tout est passé du prix simple au quadruple”, ajoute Souheyla. A cette difficulté, s’ajoute également une augmentation générale des prix des fruits et légumes.