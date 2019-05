Ukraine : zoom sur Volodymyr Zelensky, l'acteur devenu président

Malgré son nouveau statut, Vladimir Z conserve des réflexes d'homme de l'industrie du spectacle. À l'heure de prêter serment au Parlement, le nouveau chef de l'État s'empresse vers la foule, n'hésitant pas à taper dans les mains et prendre les smartphones pour faire des selfies.

Quand la fiction devient réalité

Avec 73% des voix le 21 avril dernier, le jour où la réalité a dépassé la fiction. Les Ukrainiens ont déjà vu l'investiture du président dans la série à succès Serviteur du peuple en Ukraine. Volodymyr Zelensky y campe un prof d'histoire devenu président par le plus grand des hasards. Après avoir, dans le monde réel cette fois-ci, prêté serment sur la Bible et la Constitution, le président a promis de tout faire pour arrêter la guerre qui fait rage au Donbass. Un conflit qui a fait plus de 13 000 morts en l'espace de cinq ans.