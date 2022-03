Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni veut arrêter d'importer du pétrole russe d'ici fin 2022

Le pays "est un producteur important de pétrole et produits pétroliers et nous disposons également de larges réserves", a déclaré Kwasi Kwarteng, le ministre britannique des Entreprises et de l'Energie sur Twitter.

Le Royaume-Uni va arrêter d'ici fin 2022 les importations de brut et produits pétroliers russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé mardi 8 mars Kwasi Kwarteng, ministre britannique des Entreprises et de l'énergie sur Twitter. Ce délai fixé à la fin de l'année doit "donner au marché, aux entreprises et à la chaine d'approvisionnement plus qu'assez de temps pour remplacer les importations russes, qui représentent 8% de la demande britannique", a précisé Kwasi Kwarteng.

"Le Royaume-Uni est un producteur important de pétrole et produits pétroliers et nous disposons également de larges réserves. Au-delà de la Russie, la vaste majorité de nos importations vient de partenaires fiables comme les États-Unis, les Pays-Bas et (les pays) du Golfe", a-t-il ajouté.

Pression des Etats-Unis sur l'Europe

Le ministre relève que le marché pétrolier a déjà "commencé à ostraciser le pétrole russe, avec près de 70% déjà incapable de trouver acheteur" et que le Royaume-Uni n'est pas dépendant du gaz naturel russe qui ne représente que 4% de l'approvisionnement du pays. "J'étudie les options pour mettre fin également" à ces importations, a-t-il conclu.

Les Etats-Unis, qui ont aussi imposé mardi un embargo sur les importations de pétrole et gaz russes, font pression depuis plusieurs jours sur les pays européens qui pour l'instant n'ont pas suivi car beaucoup sont largement dépendants des hydrocarbures russes, à l'instar de l'Allemagne ou de la Finlande.