Ukraine : l'armée ukrainienne a abattu 40 drones dans la nuit

L'Ukraine a annoncé dimanche 11 février avoir détruit la plupart des drones lancés par la Russie dans la nuit. "L'occupant a lancé 45 attaques de drones. Et au terme des combats, 40 drones Shahed ont été détruits," ont fait savoir les forces aériennes ukrainiennes, sur Telegram. Des chutes de débris ont légèrement blessé un homme de 39 ans dans la région de Dnipro (centre-est), a déclaré le gouverneur, Sergiy Lysak.

Des bombes guidées ont visé le village de Vodyane, dans la région de Kharkiv (est), tuant une femme de 56 ans, a déclaré le gouverneur, Oleg Synegoubov.

La veille, à Kharkiv, sept personnes dont trois enfants, âgés de 7 et 4 ans, et un bébé de six mois, ont été tuées lors d'une frappe nocturne de drones sur une station-service qui a provoqué un incendie destructeur qui s'est propagé à une quinzaine de maisons. Ces derniers jours, des frappes de l'armée russe ont visé Kharkiv et plus à l'est, la ville de Velykyï Bourlouk, mais aussi les régions de Kherson et d'Odessa, dans le sud du pays.

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron évoquent les besoins en armes et munitions de l'Ukraine

Le chef de l'Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky, a par ailleurs déclaré samedi s'être entrevu avec Emmanuel Macron des besoins de l'Ukraine en armes et munitions, à l'approche d'une visite du président français en Ukraine annoncée pour le mois de février. Volodymyr Zelensky a ainsi remercié la France pour son soutien "indéfectible".

Emmanuel Macron "a réitéré la détermination de la France à apporter tout le soutien nécessaire, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie", a ajouté la présidence française, alors que les deux pays sont en train de finaliser un accord de sécurité bilatéral.