L'Ukraine assure avoir découvert une liste de 47 cibles grâce à la mise en scène de la mort du journaliste Arkadi Babtchenko

La liste, qui contient essentiellement des noms de journalistes, pourrait désigner "les prochaines victimes des terroristes", a assuré le procureur général Iouri Loutsenko.

Le stratagème s'est révélé fructueux. L'Ukraine a affirmé, vendredi 1er juin, que la mise en scène très critiquée du faux assassinat du journaliste russe Arkadi Babtchenko avait permis de découvrir une liste de 47 noms, en majorité des journalistes, présentés comme les cibles d'assassinats potentiels.

Dans un message sur Facebook, le procureur général Iouri Loutsenko a assuré que l'opération avait permis aux services de sécurité de mettre la main sur une liste, principalement constituée de noms de journalistes ukrainiens et russes, qui "pourraient être les prochaines victimes des terroristes". Il a précisé que les 47 personnes concernées avaient été prévenues et que des dispositions avaient été prises pour assurer leur sécurité.

"Ils se préparaient à le tuer"

Le journaliste russe Matveï Ganapolski a déclaré sur la radio russe Echo de Moscou, son employeur, qu'il avait été mis en garde par les services ukrainiens contre les risques qui pesaient sur sa vie. Il a précisé avoir eu connaissance de nouvelles informations sur les menaces contre Arkadi Babtchenko qui montraient selon lui que "l'affaire est très grave, une attaque était planifiée et ils se préparaient à le tuer".

Les autorités ukrainiennes avaient auparavant indiqué que les services secrets russes envisageaient d'assassiner une trentaine d'autres personnes. "Seule la stratégie choisie permettait non seulement d'éviter la mort du journaliste, d'empêcher un crime, de documenter les actions de l'organisateur et de recueillir des preuves (...) mais aussi de recevoir des informations concernant de possibles victimes contre lesquelles se préparaient probablement des actes terroristes et des meurtres", s'était justifiée le parquet dans un communiqué.