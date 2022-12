Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en déplacement politique et militaire aux États-Unis

Le président ukrainien a pris un avion direction l’Amérique, mercredi 21 décembre, pour y rencontrer son homologue Joe Biden et le Congrès américain. La journaliste Camille Guttin fait le point sur les enjeux de cette visite surprise.

C’est la première fois que Volodymyr Zelensky sort de son pays depuis le début de la guerre. Mercredi 21 décembre, le président ukrainien a posé le pied sur le sol américain pour y rencontrer Joe Biden. “Une rencontre très importante, tant sur le plan politique que militaire”, souligne Camille Guttin. “Volodymyr Zelensky en se rendant à la Maison-Blanche vient remercier les États-Unis", poursuit-elle, avant de rappeler "qu'aujourd’hui au Congrès américain que se vote une enveloppe d’aide supplémentaire de plus de 45 milliards de dollars”.



Convaincre les Républicains du Congrès

Cette aide conséquente doit également contenir un système de missile sol-air américain Patriot, précieux pour anéantir les attaques russes. Volodymyr Zelensky vient également demander au Congrès américain de rester son allié. “Un soutien qui pourrait être l’un des derniers car début janvier, le Congrès bascule côté Républicains, et de plus en plus de Républicains sont opposés à donner une aide sans limite à l’Ukraine. Le président Zelensky va donc tenter de les convaincre“, conclut Camille Guttin.