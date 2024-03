Guerre en Ukraine : une attaque de roquettes fait cinq blessés dans la région russe de Belgorod

Cinq personnes ont été blessées par une attaque de roquettes tirées depuis l'Ukraine contre la région russe de Belgorod, ont annoncé les autorités russes sur Telegram mardi 26 mars.

Deux personnes ont été blessées dans le district Belgorodski dans la matinée, a annoncé le gouverneur, Viatcheslav Gladkov. Trois autres personnes – deux pompiers et une femme – ont ensuite été "touchées par des éclats d'obus" dans le village de Golovtchino et hospitalisés, a ajouté le responsable. Quatre maisons et une caserne de pompiers ont été endommagées, selon le gouverneur.

Le ministère de la Défense russe a affirmé avoir détruit treize roquettes tirées par des systèmes Vampire au-dessus de Belgorod dans la nuit de lundi à mardi. La région est visée ces derniers temps par de nombreuses attaques de drones et des frappes imputées à l'Ukraine par la Russie, qui ont fait plus d'une dizaine de morts en une semaine, selon les autorités locales. Kiev avait promis de porter les combats sur le sol russe en représailles aux bombardements quotidiens et à l'occupation d'une partie de son territoire par la Russie.