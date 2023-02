Guerre en Ukraine : un an de combats

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par D. Olliéric, M. Kassou - France 3 France Télévisions

L’Ukraine est rentrée, vendredi 22 février, dans sa deuxième année de guerre. Il y a un an, jour pour jour, les premières sirènes d’alerte à la bombe retentissaient dans Kiev. Un an de combats, qui ont fait plusieurs centaines de milliers de blessés et de morts. L’Ukraine rend hommage aux victimes.

La musique militaire résonne dans le centre de Kiev. Une cérémonie sobre et émouvante, devant la cathédrale Sainte-Sophie. L’année dernière ce jour-là, les premiers missiles s’abattaient sur la ville. Pour le président Zelensky, cette date anniversaire du début de l’invasion est l’occasion de clamer haut et fort que l’Ukraine remportera la victoire. Cette année, il rend hommage aux soldats. Une gerbe est déposée devant le mémorial des soldats disparus. Les autorités ne communiquent pas sur le nombre de morts, mais il y en aurait plus de 100 000. "Un jour déterminant" Pour la population, cette journée du souvenir est nécessaire. Beaucoup de familles sont séparées, la douleur et la tristesse ont envahi leur quotidien, mais les Ukrainiens ont su rester unis. "Nous sommes ici aujourd’hui, parce que c’est un jour déterminant. Cela fait un an depuis le début de la guerre. Et j’espère qu’il n’y aura pas de prochain anniversaire", dit une Ukrainienne. L’opéra de Kiev était, jeudi 23 février dans la soirée, illuminé aux couleurs de l’Ukraine. Tôt vendredi matin, le président Zelensky partageait sur les réseaux sociaux un premier message. À Lviv, des faisceaux lumineux étaient installés en hommage à ceux qui sont tombés.