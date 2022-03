Guerre en Ukraine : quel impact sur la popularité d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection ?

Emmanuel Macron est accusé par ses opposants d'instrumentaliser la guerre en Ukraine. "On peut dire que [la guerre] lui bénéficie parce qu'il y a ce qu'on appelle 'l'effet drapeau', c'est-à-dire que dans une période de crise, il y a une sorte d'inquiétude dans la population, et que le côté 'chef de guerre', protecteur et expérimenté (...) est quelque chose qui rassure les gens", analyse la journaliste Nathalie Saint-Cricq, présente sur le plateau du 8 Heures de France 2, lundi 14 mars.



Des opposants aux positions flottantes

Dans les sondages, "on considère qu'il y a 70% des Français qui disent que leur vote sera impacté par la guerre", poursuit la journaliste, qui précise que "ses opposants ont eu des positions flottantes sur la guerre". Éric Zemmour a notamment refusé dans un premier temps d'accueillir des réfugiés ukrainiens, et avait précédemment pronostiqué que Vladimir Poutine n'envahirait jamais l'Ukraine.