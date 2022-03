Guerre en Ukraine : l’évacuation chaotique des civils d’Irpin

À quelques centaines de mètres d’Irpin (Ukraine), on observe déjà des colonnes de civils obligés de fuir leur ville. À mesure que le centre de la ville se rapproche, la situation devient plus chaotique. Des femmes et des enfants tentent de fuir, car ils n’ont plus rien à manger. Des personnes âgées sont évacuées sur des brancards.

Des habitants coupés du monde

Au niveau du pont détruit qui marque l’entrée dans la ville, la foule est encore plus impressionnante au cinquième jour du siège d’Irpin par l’armée russe. Des déflagrations se font entendre. Au cœur de la ville, lorsque les bénévoles se déplacent pour venir en aide aux civils encore coincés, ils doivent soigneusement éviter les zones occupées par les Russes. Dans un immeuble, une cinquantaine d’habitants vit encore là. Complètement paniqués, ils vivent coupés du monde, et ne savent même pas que des volontaires évacuent les civils.