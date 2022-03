Guerre en Ukraine : les compagnies aériennes russes paralysées par les sanctions internationales

Les compagnies aériennes russes ont quasiment abandonné toutes les liaisons internationales. À Moscou (Russie), seule quelques compagnies, comme Turkish Airlines, permettent aux habitants de partir du pays. "Ils ont arrêté l'entretien des avions au sol. Ils vont encore voler pour le moment, mais dans quelques temps, ils vont se transformer en cercueil volant", s'inquiète Marat Ilkanitze, un passager.

Réutiliser des pièces d'autres appareils pour être opérationnels

Au 19ème jour de guerre en Ukraine, Airbus et Boeing ne sont plus autorisés à fournir des services de maintenance, ni d'exporter des pièces de rechange vers la Russie. Pour Xavier Tytelman, spécialiste aéronautique Air & Cosmos, les Russes vont dans un premier temps réutiliser les pièces d'autres avions pour être opérationnels. Le Kremlin pourrait contourner l'embargo via la Mongolie, la Chine ou la Turquie. Le risque à terme est que la flotte civile russe ne puisse plus voler. Parmi elle, 700 avions sont étrangers, et 143 sont russes.