Guerre en Ukraine : la population ukrainienne, toujours bloquée dans l'enfer de l'Est

Dans l'est de Ukraine, la population civile est appelée à fuir. Mais est-ce encore possible ? Le point sur la situation, mardi 19 avril, avec Matthieu Boisseau, envoyé spécial à Kiev.

"Les autorités encouragent plus que jamais la population à fuir à cause [des] bombardements et de [la] progression russe", rapporte, mardi 19 avril, le journaliste Matthieu Boisseau, envoyé spécial à Kiev (Ukraine). Le gouverneur de la région de Louhansk s'est adressé aux habitants. "Il n'est plus temps de réfléchir, partez", leur a-t-il écrit, rapporte le journaliste.

Pas de couloir d'évacuation

Cependant, aucun couloir d'évacuation n'a pu être organisé, faute d'accord entre l'Ukraine et la Russie, "et ce pour la troisième journée consécutive", rapporte Matthieu Boisseau. Huit civils ont été tués dans la journée du lundi 18 avril, "alors qu'ils tentaient de fuir". "Tout le monde ici a en tête le bombardement de la gare de Kramatorsk (Ukraine), c'était il y a dix jours. Des missiles sont tombés sur le parking de la gare, 50 personnes avaient été tuées alors qu'elles tentaient de fuir la progression russe", rappelle le journaliste.