Guerre en Ukraine : l'Union africaine "préoccupée" par le traitement infligé aux Africains voulant fuir le pays

"Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant un conflit (...) quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale". L'Union africaine (UA) s'est dite lundi 28 février "préoccupée" sur la façon "choquante et raciste" dont affirment avoir été traités des Africains qui cherchent à fuir l'Ukraine.

Les gouvernements de pays africains tentent actuellement d'aider leurs ressortissants figurant parmi les centaines de milliers de personnes qui tentent de fuir l'Ukraine vers les pays voisins, dont la Pologne. Des accusations de comportements racistes se multiplient aux frontières de l'Ukraine, des Africains affirmant avoir été empêchés de passer ou de monter dans les trains et bus se dirigeant vers la frontière.

"Ils ont réuni les noirs, ils nous ont mis ensemble dans un coin."



À la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, notre reporter @NadegeJust a rencontré des étudiants africains qui racontent une différence de traitement entre les réfugiés. Ils témoignent. pic.twitter.com/vvGEbaX2zS — Brut FR (@brutofficiel) February 28, 2022

"Ils ne laissent pas passer les Africains. Les Noirs qui n'ont pas de passeports européens ne passent pas... Ils nous refoulent juste parce qu'on est noirs !", témoignait ainsi auprès de France 24 un étudiant rencontré à la gare de Lviv, dans l'ouest du pays.

Un traitement "raciste" qui "violerait le droit international"

Le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'UA, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, ont dit être "particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains, se trouvant du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité".

Les membres de l'UA estiment qu'un "traitement différent inacceptable" aux Africains serait "choquant et raciste" et "violerait le droit international". Ils "exhortent tous les pays à respecter le droit international et à faire preuve de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur identité raciale".