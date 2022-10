Guerre en Ukraine : des documents découverts dans une ancienne base révèlent les difficultés et les lacunes des troupes russes

Les troupes russes qui occupaient Balakliïa depuis mars, dans l'est de l'Ukraine, avaient établi leur quartier général dans un centre de réparation automobile. La ville a été libérée par les forces ukrainiennes début septembre. Après le départ de l'occupant, des milliers de pages de documents ont été découverts au sous-sol du bâtiment, aujourd'hui en ruines, a révélé l'agence de presse Reuters (article en anglais), mercredi 26 octobre. Leur lecture révèle la situation délicate dans laquelle se trouvait l'armée russe, pendant la contre-offensive éclair ukrainienne dans la région.

NEW: We reviewed more than a thousand pages of Russian military documents left behind in a command bunker in Balakliia, Ukraine. The documents shed new light on Russia's chaotic retreat from the Kharkiv area in Sept. Thread with some of our findings 1/x pic.twitter.com/iUmyKdGo6i