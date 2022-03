Guerre en Ukraine : comment la société d'Elon Musk aide-t-elle les drones ukrainiens ?

Mardi 29 mars, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les satellites de la société Starlink aident les Ukrainiens à résister. Tout commence lorsque le vice-Premier ministre ukrainien interpelle le milliardaire Elon Musk sur Twitter. Quelques heures plus tard, le service Starlink est opérationnel en Ukraine, les satellites de la société ayant été déplacés au-dessus du pays.

Les coordonnées précises des chars sont transmises par satellite

Cette connexion satellite permet ainsi aux drones ukrainiens de localiser et de viser les chars russes. Avec le réseau Starlink, les drones transmettent à l'artillerie les coordonnées précises des chars, même si les soldats sont situés à plusieurs kilomètres. "En utilisant les drones et l'artillerie, les Ukrainiens sont en train de prendre les routes, sans avoir besoin de s'engager directement sur ces routes", constate David Hambling, spécialiste en aviation et auteur de "Swarm troopers : comment les petits drones vont conquérir le monde".