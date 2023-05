Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 25 mai

Le président biélorusse, pays frontalier de l'Ukraine et allié de Moscou, a annoncé le transfert d'armes nucléaires russes sur son sol.

La menace a été mise à exécution. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a affirmé, jeudi 25 mai, que la Russie avait commencé à déployer des armes nucléaires sur son sol. Ce déploiement avait été annoncé le 25 mars par Vladimir Poutine.

Franceinfo vous résume cette nouvelle journée de conflit.

La Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers la Biélorussie

Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a affirmé jeudi que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays. "Le transfert des charges nucléaires a commencé, ça a déjà commencé", a déclaré Loukachenko. La Russie de son côté n'a fait dans l'immédiat aucun commentaire.

Le président russe avait annoncé le 25 mars que Moscou allait déployer des armes nucléaires "tactiques" sur le territoire du Bélarus, un pays situé aux portes de l'Union européenne, nourrissant la crainte d'une d'escalade du conflit en Ukraine.

Une victoire militaire russe impossible en Ukraine, estime le chef d'état-major américain

La Russie ne gagnera pas la guerre en Ukraine par la seule voie militaire, a réaffirmé jeudi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Les objectifs initiaux de la Russie, qui étaient notamment de renverser le gouvernement ukrainien, "ne sont pas réalisables par des moyens militaires, ça ne marchera pas", a ajouté le plus haut gradé américain.

D'un autre côté, il y a actuellement des centaines de milliers de soldats russes en Ukraine, ce qui rend l'objectif ukrainien de reconquérir tout son territoire improbable "à court terme", a-t-il poursuivi. "Cela signifie que les combats vont se poursuivre, que ça va être sanglant, ça va être dur. Et à un moment, les deux parties vont soit négocier un accord soit parvenir à une conclusion militaire".

Le groupe Wagner commence le transfert de Bakhmout à l'armée russe

Le groupe paramilitaire Wagner, après avoir revendiqué ce week-end la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, a commencé jeudi le transfert à l'armée régulière russe de ses positions dans cette ville dévastée. Cette opération se déroule à un moment où l'armée russe est dans une situation délicate sur les flancs à Bakhmout, ayant perdu, selon les Ukrainiens, 20 kilomètres carrés au nord et au sud de cette cité face à leurs forces.

"Nous sommes en train de retirer les unités de Bakhmout aujourd'hui. D'ici au 1er juin, la majeure partie se réinstallera dans des bases de l'arrière", déclare le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, dans une vidéo diffusée sur Telegram.

La Russie dit avoir arrêté des "saboteurs" ukrainiens qui visaient des centrales nucléaires

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé jeudi avoir arrêté des "saboteurs" liés aux services secrets ukrainiens qui planifiaient des attentats visant à perturber le fonctionnement des centrales nucléaires russes. "Selon l'idée des services spéciaux ukrainiens, cela devait aboutir à l'arrêt des réacteurs nucléaires, perturber le fonctionnement normal des centrales nucléaires et porter un important préjudice à l'économie et à la réputation de la Russie", selon la même source.

Les saboteurs "ont réussi à faire exploser le pylône d'une ligne à haute tension et à déposer des mines au pied de quatre autres lignes à haute tension de la centrale nucléaire de Léningrad", située dans la région éponyme, à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg, a détaillé le FSB. Deux "citoyens ukrainiens, Alexandre Maïstrouk, né en 1978 (...), et Edouard Oussatenko, né en 1974" ont été arrêtés en lien avec ces attentats et risquent jusqu'à 20 ans de prison, précise le communiqué.

La Russie "terrorise l'Ukraine" avec ses attaques nocturnes, dénonce Zelensky

La Russie "continue de terroriser l'Ukraine" avec ses attaques nocturnes, a accusé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky en annonçant la destruction de 36 drones russes pendant la nuit. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que les drones de fabrication iranienne et de type Shahed 136/131 avaient été lancés depuis le nord et le sud. "L'ennemi sans doute visait des infrastructures essentielles et des sites militaires dans le sud du pays", a-t-elle indiqué dans sur Telegram. Depuis début mai, la Russie a intensifié ses attaques nocturnes de missiles et de drones contre l'Ukraine.