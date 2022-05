Guerre en Ukraine : à Marioupol, des volontaires prorusses préparent le 9 mai

Le drapeau russe flotte à Marioupol (Ukraine), jeudi 5 mai. La quasi-totalité de la ville est sous contrôle russe. Les panneaux de la ville, en ukrainien et en anglais, sont remplacés par des signalisations en russe. Certains préparent les commémorations du 9 mai, jour de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie en 1945. "On donne un coup de main pour restaurer les parcs et les monuments avant le 9, pour que les citoyens de Marioupol puissent marquer cette fête", explique Denis, un volontaire.

L'usine Azovstal ciblée par les Russes

L'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de la ville, aurait été bombardée par les Russes, jeudi 5 mai, en dépit d'un cessez-le-feu. "Le blocus des unités ukrainiennes continue autour de la scierie. Dans certaines zones, avec un soutien aérien, l'ennemi a repris ses opérations pour prendre le contrôle des lieux", affirme un représentant de l'armée ukrainienne dans une allocution. La Russie estime quant à elle que les couloirs humanitaires fonctionnent.