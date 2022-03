Guerre en Ukraine : à Lviv, l'hôpital soigne des enfants malades venus de toute l'Ukraine

Leurs enfants sont malades, alors certaines familles fuient l'Ukraine pour tenter de les sauver. "Chez nous, il n'y a plus d'endroits pour prendre en charge les enfants. Il n'y a plus de pédiatre, plus d'hôpital, tout est bombardé", confie une femme. Elles embarquent pour une ultime étape vers l'Europe, en direction de la Pologne. À l'hôpital pour enfants de Lviv (Ukraine), certains patients sont de passage, d'autres, trop affaiblis, sont pris en charge sur place.



1 000 enfants malades attendus dans les prochains jours

Ici, les enfants malades affluent de toute l'Ukraine. 400 enfants ont été reçus en 15 jours. Une maman, arrivée de Kiev (Ukraine) il y a quatre jours, est venue avec son enfant d'un an, atteint d'une maladie des reins. Pour le sauver, elle a laissé son mari derrière elle, engagé dans les combats. Au pied de l'hôpital, un nouveau transfert s'organise, des ambulances polonaises viennent prêter main forte. En gilet pare-balles et en convoi, ils ont évacué 240 enfants. 1 000 enfants malades supplémentaires doivent arriver dans les prochains jours, précise la journaliste Anne-Claire Poignard, envoyée spéciale à Lviv (Ukraine).