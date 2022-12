DIRECT. Ukraine : Macron s'est entretenu avec Zelensky, avant la conférence de soutien organisée mardi à Paris

#YEMEN Le conflit qui secoue le Yémen depuis 2015 a causé la mort, la mutilation et des blessures de plus de 11 000 enfants, a annoncé l'Unicef. Et près de 4 000 ont été enrôlés dans la guerre qui oppose les Houthis, des rebelles soutenus par l'Iran, et les forces progouvernementales, appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.