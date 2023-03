DIRECT. Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine s'est rendu à Marioupol, ville portuaire stratégique occupée par les forces russes

Ce qu'il faut savoir

Il s'y est rendu en hélicoptère et a fait un tour de la ville en voiture. Vladimir Poutine s'est rendu à Marioupol, ville portuaire ukrainienne stratégique et dévastée par les bombardements, a annoncé dimanche 19 mars le service de presse du Kremlin, cité par les agences de presse russes. Il s'agit du premier déplacement du dirigeant russe dans cette cité assiégée durant des mois et prise par l'armée russe en mai 2022. En outre, le président russe a effectué samedi une visite surprise en Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, à l'occasion du 9e anniversaire de l'annexion. Suivez notre direct.

Paris approuve le mandat d'arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine. "Cette décision est extrêmement importante", a réagi dans le JDD la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, "car elle signifie que tout responsable de crime de guerre ou de crime contre l'humanité devra rendre des comptes, quel que soit son statut ou son rang." Et la ministre d'estimer : "Désormais, aucun maillon de la chaîne ne peut penser qu'il échappera à la justice et cela devrait en conduire beaucoup à réfléchir."

L'accord sur les céréales ukrainiennes prolongé in extremis. Objet de tractations depuis plusieurs semaines, l'accord international de juillet 2022 sur l'exportation des céréales ukrainiennes a été étendu in extremis samedi. A l'issue de négociations sous les auspices d'Ankara et de l'ONU, la prolongation a été annoncée samedi par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui s'est félicité de l'extension d'un accord "vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial".

Kramatorsk de nouveau bombardée par l'armée russe. "La Russie continue de faire régner la terreur." Sur sa page Facebook, le maire de Kramatorsk, Alexander Gontcharenko, a annoncé que deux personnes ont été tuées et huit blessées par des frappes russes avec "des armes à sous-munitions" samedi après-midi. Il a également précise qu'une douzaine de bâtiments résidentiels et 14 équipements municipaux ont été endommagés.