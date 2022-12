DIRECT. Guerre en Ukraine : une attaque de drone contre une base russe fait au moins trois morts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

L'homme de 69 ans soupçonné d'avoir assassiné trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris, doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen.





• L'Ukraine prévoit d'appeler aujourd'hui à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré hier le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Le puissant Conseil de sécurité est composé de 15 membres chargés de faire face aux crises mondiales en adoptant des sanctions, en autorisant des actions militaires et en approuvant des modifications de la charte des Nations unies. Suivez notre direct.



Les médecins généralistes et spécialistes sont appelés à fermer leur cabinet durant une semaine à partir d'aujourd'hui. Ils réclament une revalorisation des consultations à 50 euros et dénoncent leurs conditions de travail dégradées, selon eux.



• #ETATS_UNIS Une tempête hivernale, charriant des vents glacés et balayant le centre et l'est des Etats-Unis depuis des jours, a fait plus de 30 morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans courant le jour de Noël. Certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures et d'autres dans la rue au milieu de la neige.

: Hier, Vladimir Poutine a cherché hier à justifier l'offensive militaire du Kremlin contre l'Ukraine. "Tout est basé sur la politique de nos adversaires géopolitiques, qui visent à diviser la Russie, la Russie historique", a dénoncé le président russe dans un entretien dont un court extrait a été rendu public par la télévision publique.



(SPUTNIK / AFP)

: L'Ukraine va demander aujourd'hui l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, au lendemain de nouvelles déclarations de Vladimir Poutine contre l'Occident. "Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU ?" a dit hier soir le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

: La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien alors qu'il s'approchait d'une base aérienne du sud de la Russie. "À la suite de la chute de l'épave du drone, trois techniciens russes qui se trouvaient sur l'aérodrome ont été mortellement blessés", a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant le ministère de la Défense.