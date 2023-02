DIRECT. Guerre en Ukraine : Martin Fourcade se dit favorable au retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions sportives

Ce qu'il faut savoir

Alors que l'Ukraine s'insurge contre l'éventualité d'une présence d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de 2024, à Paris, Martin Fourcade estime qu'un athlète ne devrait pas être banni "parce que son président se comporte comme un fou". L'ex-star française du biathlon, membre du CIO et président de la commission des athlètes Paris-2024, s'est dit favorable au retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions, sous bannière neutre. "En tant que représentant des athlètes et en tant que sportif, je pense que nous devrions réfléchir à un retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions sportives", a déclaré le Français dans sa première prise de position publique sur le sujet, samedi 11 février, sur la chaîne norvégienne NRK. Soulignant qu'il s'exprimait à titre personnel et qu'il s'agissait d'une question de principe, pas nécessairement liée aux JO de Paris, il a précisé qu'il n'était "pas celui qui décidera ou qui doit dire qu'ils devraient concourir à Paris".

Martin Fourcade a aussi affirmé qu'il "soutient totalement le peuple ukrainien". "Je suis 100% avec eux", a ajouté l'ancien champion, se disant favorable aux sanctions contre la Russie. "Il n'y a pas une part de moi qui comprend le gouvernement russe", a-t-il indiqué, se disant favorable aux sanctions contre les autorités russes. Suivez notre direct.

La Russie juge "inacceptable" l'appel à bannir les sportifs russes. La Russie a dénoncé, samedi, l'appel à bannir les sportifs russes des JO-2024. "La tentative de dicter les conditions d'une participation des sportifs dans les compétitions internationales, c'est absolument inacceptable (...) Nous voyons actuellement une volonté non dissimulée de détruire l'unité du sport international", a déclaré le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin. La veille, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé que la présence de sportifs russes aux Jeux de Paris serait "un signe de violence et d'impunité", tentant lors d'une réunion de convaincre des ministres des Sports de plusieurs pays. Le président du CIO, Thomas Bach, a lui dénoncé dans un courrier daté du 31 janvier cette intransigeance ukrainienne, qui va selon lui "à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique".



Des attaques "massives" contre l'Ukraine. La Russie a mené vendredi une attaque "massive" avec des dizaines de missiles contre des sites énergétiques en Ukraine, selon Kiev. "L'Ukraine a perdu temporairement 44% de ses capacités de génération d'énergie nucléaire, 75% des capacités de ses centrales thermiques et 33% de celles de ses centrales de cogénération", a détaillé vendredi le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal.