DIRECT. Guerre en Ukraine : le rapport de l'AIEA sur la centrale nucléaire de Zaporijjia attendu aujourd'hui

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: La publication du rapport intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale. Cette ligne "a été délibérément déconnectée afin d'éteindre un incendie", a expliqué l'AIEA, mais "elle n'a pas été endommagée" et devrait être reconnectée dès que possible. Le feu "s'est déclaré à cause des bombardements", selon l'opérateur ukrainien Energoatom.

: Le compte rendu d'inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia sera publié dans la journée. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, "rendra compte au Conseil de sécurité de l'ONU de la mission menée à la centrale", a par ailleurs déclaré l'agence. Le président ukrainien "espère" quant à lui que ce rapport "sera objectif".







(GENYA SAVILOV / AFP)

: On commence par un premier point sur l'actualité de ce mardi matin :



Dix-sept départements, principalement dans le centre-est, sont désormais placés en vigilance orange aux orages. Le Gard et l'Hérault sont eux également concernés par une alerte pour des risques de pluies et d'inondations.



Un des deux suspects des attaques à l'arme blanche qui ont fait 10 morts et 18 blessés, dimanche, a été retrouvé mort. Un deuxième homme est toujours recherché.



C'est aujourd'hui que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit rendre son rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Le dernier réacteur opérationnel du site a été déconnecté hier.





Boris Johnson présente aujourd'hui officiellement sa démission à la reine Elisabeth II, qui demandera alors à Liz Truss de former un gouvernement.