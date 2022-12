DIRECT. Guerre en Ukraine : le ministre des Armées Sébastien Lecornu attendu à Kiev

#CLIMAT Année la plus chaude, vague de chaleur la plus précoce, plus grand nombre de jours de canicule, plus grand nombre de jours au-dessus des normales de saison, été le plus chaud depuis 2003... Le bilan de l'année 2022 fait froid dans le dos en France. Notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz fait le bilan de cette "annus horribilis" où la France s'est pris les foudres de la crise climatique.

(SDIS 33 / AFP)