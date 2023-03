DIRECT. Guerre en Ukraine : le mandat d'arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine pour crime de guerre est "justifié", estime Joe Biden

Ce qu'il faut savoir

La Cour pénale internationale (CPI) n'est reconnue ni par Moscou, ni par Washington. Toutefois, sa décision d'émettre un mandat d'arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, vendredi 17 mars, n'a pas manqué de faire réagir dans les camps russe et américain. Le président américain Joe Biden a ainsi estimé, vendredi 17 mars, que ce mandat d'arrêt pour crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe est "justifié", lors d'une intervention devant des journalistes à la Maison Blanche. Suivez notre direct.

Les hauts responsables russes rejettent le mandat d'arrêt émis par la CPI. "La Russie, comme un certain nombre d'Etats, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal, par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues", a réagi devant les journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Volodymyr Zelensky salue une décision "historique" de la CPI. Le président ukrainien estime que cette décision "marque le début d'une responsabilité historique", dans une vidéo publiée sur Telegram. Selon Kiev, plus de 16 000 enfants ukrainiens ont été déportés vers la Russie depuis l'invasion le 24 février 2022 et beaucoup auraient été placés dans des institutions et des foyers d'accueil.

La CPI émet un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. En cause : sa responsabilité pour le crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe. L'institution, qui siège à La Haye, a également émis un mandat d'arrêt contre Maria Lvova-Belova, commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant, pour des accusations similaires.