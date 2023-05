DIRECT. Guerre en Ukraine : le chef de l'AIEA se dit "encouragé" après la présentation de ses "principes" pour protéger la centrale nucléaire de Zaporijjia

Il est 6 heures, voici les principaux titres de l'actualité :



• #RETRAITES La majorité présidentielle va "faire bloc" en commission à l'Assemblée nationale, pour faire capoter une proposition d'abrogation de la retraite à 64 ans, portée par le groupe Liot. Les oppositions dénoncent une tentative de les museler.



• #TABAC Le tabagisme avait baissé entre 2016 et 2019, mais il s'est désormais stabilisé. L'an passé, le quart des 18-75 ans déclaraient fumer tous les jours (24,5%), selon un étude publiée par Santé Publique France, soit 12 millions de fumeurs quotidiens.



• #COREE_DU_NORD La Corée du Nord dit avoir tenté de lancer un "satellite de reconnaissance militaire" mais que celui-ci s'est "abîmé en mer". Le tir a semé la confusion au Japon et à Séoul (Corée du Sud). Les sirènes ont retenti avec une alerte d'"urgence critique".



• #ORANGE Le réseau de l'opérateur téléphonique Orange a été touché hier par une panne, qui a affecté les appels via le réseau mobile et les envois de SMS. La situation est revenue à la normale vers 20h30.



• #ROLAND_GARROS Gaël Monfils a signé une invraisemblable victoire (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5) face à l'Argentin Sebastien Baez, au premier tour de Roland-Garros. Il était mené de 4 jeux à 0 dans le cinquième set.